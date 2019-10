Patronul lui Dinamo, asteptat de jucatori in cantonament: "Am auzit ca si-a facut implant, n-o sa-l mai recunoastem!"

Ziare.

Capitanul "cainilor", Dan Nistor, spune ca Negoita n-a mai trecut de multa vreme pe la echipa si ca jucatorii ar avea nevoie de prezenta lui.Nistor a si glumit pe tema implantului de par pe care si l-a facut omul de afaceri bucurestean spunand ca acesta nu va mai fi recunoscut."Sincer, mi-as dori foarte mult sa mai vina pe la noi, pentru ca nu l-am mai vazut de mult timp si chiar imi e dor de dansul. Inainte mai venea la Saftica, mai avea discutii cu noi. Ii fac o invitatie pe aceasta cale si il asteptam la Saftica.Am auzit ca si-a facut implant. Probabil de aceea nu o sa-l mai recunoastem, dar cu siguranta il recunoastem. E acelasi om bun, chiar daca unii il injura, daca nu era el, acest club era in faliment, asa ca sa lasam rautatile la o parte", a spus Nistor la Telekomsport.Dinamo s-a impus cu 3-2 in fata celor de la Viitorul si a obtinut trei puncte uriase in lupta pentru calificarea in play-off.Victoria vine dupa ce, chiar saptamana trecuta, negocierile pentru vanzarea clubului au fost sistate, omul de afaceri interesat de Dinamo renuntand la idee.In aceste conditii, jucatorii nu si-au primit inca salariile si primele si nu exista o data certa a efectuarii platii.M.D.