Borcea dezvaluie cum a ajuns Dinamo sa castige 12 trofee: "Giovanni Becali controla 99% dintre fotbalistii romani"

Acesta spune ca un mare merit il are impresarul Ioan "Giovanni" Becali, cel care ii avea sub cotract pe mai toti fotbalistii romani.Astfel, Dinamo reusea sa transfere jucatori importanti chiar de la rivalele traditionale, ulterior trimitandu-i pe acestia in strainatate pe bani multi."Giovanni Becali controla 99% dintre fotbalistii romani. Perioada de glorie a lui Dinamo, de 12 trofee, i se datoreaza si lui. Bineinteles ca am avut si divergente, n-a fost usor. De exemplu, la instalarea lui Rednic. Dar la sfarsit am luat campionatul cu 15 puncte avans atunci.Norocul meu a fost ca i-am luat pe Bratu si pe Lobont de la Rapid , pe Danciulescu. Luam de oriunde voiam. Si niciun jucator de la Dinamo nu pleca liber de contract. Acopeream o mare parte din buget din transferul de jucatori, chiar daca nu mergeam departe in cupele europene", a declarat Borcea la Realitatea TV.Reactia fostului sef dinamovist aminteste de o alta, mult mai veche.In urma cu aproape 10 ani, acelasi Borcea ii spunea lui Ioan Andone , antrenor ce a reusit sa castige eventul cu Dinamo, ca in acea perioada controla "si vantul din fotbalul romanesc".M.D.