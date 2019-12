Dinamo, in situatie critica: Borcea anunta ca s-ar putea desfiinta

Ziare.

Fostul actionar al "cainilor" e convins ca echipa nu va mai rezista mult in conditiile actuale."Dinamo nu mai are nimic si suporterii trebuie sa inteleaga asta. Fara stadion, Dinamo e mai rau decat Rapid... Intr-un an de zile se desfiinteaza. Eu asa zic", a spus Borcea la Realitatea Sportiva Cristi Borcea a fost actionar la Dinamo in perioada 1995-2012.In prezent, gruparea din Soseaua Stefan cel Mare e detinuta de Ionut Negoita, care incearca de mai multi ani s-o vanda.Vezi si: Cristi Borcea: Gigi Becali s-a dus la puscarie din cauza mea