Acuzatii grave la Dinamo: Comision de 100 de mii de euro pentru fiica antrenorului!

Actualul director general al clubului, Florin Prunea , sustine ca fiica lui Rednic, Luana, care este impresar, a incasat un comision de 100 de mii de euro cu ajutorul tatalui sau.Rednic este acuzat ca a dat afara un jucator foarte apreciat, pe portughezul Diogo Salomao, iar fiica lui l-a transferat apoi in Arabia Saudita, incasand un comision frumusel."Luana Rednic a luat 100.000 de euro la transferul lui Salomao! Sa va spun cum a fost. Luana a venit la club si ne-a zis ca are o oferta de 500.000 de euro pentru el. Dupa aceea a scazut la 400.000 si la 300.000 de euro. Oficial, clubul a primit o oferta de 250.000 de euro, pe care a refuzat-o.Dupa trei saptamani, Rednic a spusLa o saptamana dupa asta, Salomao a semnat rezilierea contractului cu Dinamo! Unde a plecat imediat dupa? S-a dus la Luana Rednic acasa. Urmatoarea zi au plecat amandoi cu avionul in Arabia si s-a transferat acolo.Clubul a refuzat oferta de 250.000 de euro pentru ca asa a vrut Rednic. Pai, la vremea aia misca ceva in club fara el si fara fiica-sa? Nu misca nimic!", a acuzat Prunea la DigiSport.Salomao a fost dat afara de Rednic in iarna acestui an si imediat a semnat un contract cu formatia saudita Al Hazm. Dupa jumatate de sezon in zona Golfului Persic, el a revenit in Romania, semnand gratis cu cei de la FCSB Rednic a fost dat afara de la Dinamo la finalul sezonului trecut, dupa ce a rulat zeci de jucatori in perioada in care a fost antrenor.