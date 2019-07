Antrenor de top pentru Dinamo: Cu cine negociaza Ionut Negoita dupa refuzul lui Viorel Moldovan

Ziare.

Ionut Negoita l-a contactat pe Viorel Moldovan, insa, potrivit Telekom Sport , negocierile dintre cele doua parti au intrat in impas.Astfel, patronul lui Dinamo s-a reorientat si l-a trecut in fruntea listei cu posibili inlocuitori pentru Eugen Neagoe pe manager general de la FC Voluntari, Ioan Andone.Ioan Andone are 59 de ani si a mai antrenat-o pe Dinamo in trei randuri, 2003-2005, 2010-2011 si 2016-2017.A castigat un titlu, trei Cupe ale Romaniei si o Supercupa a Romaniei pe banca "ros-albilor".Ca jucator, Andone a evoluat in tricoul "cainilor" din 1983 pana in 1990.