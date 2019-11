Antrenorul lui Dinamo ameninta cu demisia

Ziare.

Antrenorul "cainilor rosii" este deranjat de faptul ca nu a mai incasat niciun ban, conform Telekom Sport.Sursa citata anunta ca Uhrin si-a pierdut rabdarea si le-a transmis oficialilor ca ava pleca in cazul in care situatia nu se va rezolva.Uhrin ar putea ajunge la CFR Cluj , in cazul in care Dan Petrescu va pleca la nationala Romaniei.Antrenorul ceh a preluat Dinamo in aceasta toamna, ducand echipa la 5 puncte de un loc ce permite participarea in play-off.C.S.