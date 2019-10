Antrenorul lui Dinamo arunca bomba: Ce spune despre vanzarea clubului

Ziare.

Tehnicianul marturiseste ca nu crede in intentia patronului Ionut Negoita de a vinde clubul din Stefan cel Mare, desi acesta negociaza de o buna perioada de timp cu un om de afaceri."Nu m-am intalnit cu el (cu Ionut Negoita - n.red.). Poate saptamana asta sa ma intalnesc, nu stiu. El a fost plecat cateva zile, apoi noi am avut meciuri, am fost o saptamana plecati. Stiu ca el vrea sa vanda clubul, are afaceri, asa ca nu am avut timp. Nu cred. Dar nu stiu nimic despre asta", a spus Uhrin pentru Fanatik Ionut Negoita si-a anuntat de mai bine de un an intentia de a vinde Dinamo, iar in ultimele luni a negociat cu omul de afaceri Claudiu Florica.Potrivit informatiilor venite pe surse partile sunt aproape de un acord, trei milioane de euro costand pachetul majoritar de actiuni.