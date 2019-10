Apar problemele la Dinamo? Prunea: "Jucatorii nu au primit salariile"

Ziare.

Managerul general al "ros-albilor", Florin Prunea , a dezvaluit ca jucatorii lui Dusan Uhrin nu si-au primit salariile, existand intarzieri pe care spera sa le rezolve in scurt timp."Jucatorii nu au primit salariile, avem restante catre baieti, sper ca in cel mai scurt timp sa se rezolve aceste restante financiare, asa este normal.Nu cred ca un club de talia lui Dinamo va ajunge in faliment. Orice jucator de la Dinamo este de vanzare, deocamdata nu exista nicio oferta pentru niciun jucator", a declarat Prunea pentru ProTV.Joi seara a aparut informatia potrivit careia discutiile dintre Ionut Negoita si Claudiu Florica pentru vanzarea clubului Dinamo au intrat in impas.Florica ar fi refuzat sa cumpere Dinamo dupa ce a descoperit ca datoriile "cainilor" sunt de aproximativ 4 milioane de euro, mult mai mari decat fusese anuntat.M.D.