Arabii anunta ca sunt gata sa cumpere Dinamo

Arabii si-au manifestat intentia de a cumpara Dinamo in urma cu scurt timp, prin intermediul unei scrisori deschise, iar acum confirma acest interes.Intr-un interviu acordat presei din Emirate, Nimer a explicat ca discutiile pentru achizitionarea formatiei din Liga 1 sunt aproape finalizate."Suntem pe cale sa achzitionam clubul Dinamo din Romania, in acest moment avem negocieri ale formei finale de contract", a spus acesta, conform dinamo1948.club Anterior, grupul condus de Nimer anunta ca negocierile pot dura doua doua luni si ca printre conditiile puse pentru a finaliza tranzactia se numara ramanerea in Liga 1 si obtinerea licentei.Arabii vor sa preia intreg pachetul de actiuni detinut de Ionut Negoita si, potrivit declaratiilor actualului patron al clubului, vor plati in jur de un milion de euro.Nu cu mult timp in urma grupul Abu Dhabi Business Development a preluat formatia britanica Charlton Athletic.