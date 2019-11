Atac fara precedent al capitanului lui Dinamo: Nistor pleaca de la echipa daca nu va fi platit!

Ziare.

com

Mijlocasul spune ca n-a mai fost platit de doua luni si jumatate si il someaza pe Ionut Negoita sa achite restantele financiare inainte de Sarbatori, in caz contrar urmand a pleca de la echipa."In presa, acum doua zile a aparut ca avem 15 zile de intarziere la bani si noi avem doua luni si jumatate. Muncesti, muncesti, muncesti in gol, degeaba. Au fost promisiuni, dar a ramas totul doar la stadiul de promisiune. Asteptam. Mi se pare normal, chiar daca suntem in Romania, banii sa fie la zi.Pai, daca nu va veni Mos Craciun ma gandesc serios in decembrie sa imi caut alta echipa. Daca nu voi fi platit, cu siguranta ma voi gandi la alta echipa, deoarece am un copil de crescut si trebuie sa ii ofer totul. Domnul Negoita nu zice nimic, pentru ca nu l-am mai vazut de un an. Acum un an, cand mi-am prelungit contractul, de atunci nu l-am vazut.Un baiat frumusel, ce sa zic. E patronul nostru si sper sa se rezolve aceste probleme cu banii, ca e pacat. Suporterii iubesc Dinamo, din pacate, vin cam putini la stadion, dar sper cu acest interviu sa aduc cat mai multi la stadion. Sa ne duca spre victorie, sa ducem Dinamo acolo sus unde cred ca ii este locul. Dar v-am zis, fara bani nu se poate face nimic.Stiu ce spun si imi asum, asta este adevarul. Nu am mintit niciodata. Chiar daca cateodata am mai gresit, dar mi-am asumat tot ce am spus. Nu ma refer la mine, ca alti colegi de-ai mei nu au salariul asa de mare cum il am eu. Sunt juniorii care au 3-4.000 de lei. Saracii... Strainii au un salariu mai mare, mai decent. Si pentru ei este greu, au si ei familii, trebuie sa mearga acasa sa dea de mancare la copii, e un lucru normal.Pentru ce sa facem greva? Tot noua ne facem rau. Daca intarziem meciul cu 15 minute sau nu ne antrenam... Nu, tot noua o sa ne cauzeze. Noi ne pregatim pana in decembrie, ne dam viata pentru club, intram cu capul in contre... daca pana in iarna clubul nu ne va plati, ne strangem mana si fiecare pleaca pe drumul lui. Ne e si noua foame si trebuie sa mancam", a declarat Dan Nistor la Telekomsport Dinamo se confrunta cu o situatie dramatica dupa ce Negoita a anuntat ca nu va mai plati niciun ban pentru clubul pe care incearca sa il vanda.Astfel, salariile si datoriile vor fi platite numai atunci cand LPF vireaza banii din drepturile TV sau cand echipa realizeaza o vanzare de jucatori