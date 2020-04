Capitanul lui Dinamo a ajuns politist in Ferentari: Am intrat direct la "facultate"

Ziare.

com

Printre ei se afla si capitanul echipei de handbal Dinamo, Dan Savenco. Acesta are grad de subinspector si a fost repartizat la o sectie din Ferentari."Am venit de o saptamana in Bucuresti pentru ca am fost chemati la ordin. De joi ne-am si prezentat la munca, am imbracat uniforma si suntem gata sa servim Patria. Nu e nicio problema, ne facem treaba.Eu am fost repartizat la Sectia 24 din Bucuresti. E undeva in cartierul Ferentari. Glumind un pic, am intrat direct la facultate, am trecut de liceu. La ora opt dimineata trebuie sa ne prezentam la post. Suntem doi sportivi de la Dinamo, insotiti de un politist care face acest lucru frecvent", a spus Savenco pentru Gsp.ro Inainte de izbucnirea pandemiei, Savenco se pregatea sa intalneasca PSG in Champions League, dar acum se ocupa de linistea cartierului Ferentari."E foarte ciudat. Eu ma pregateam sa dau piept pe teren cu Karabatic, cu Abalo sau Hansen si acum trebuie sa am grija de Dorel si Aurel. Dar nu avem ce face, ne adaptam. E o provocare pentru noi, careia cu siguranta o sa-i facem fata.Important e ca oamenii sa inteleaga ca nu e de gluma. E situatie de urgenta si trebuie sa respecte legile. Sa scapam mai repede de acest virus si sa ne intoarcem apoi la ce facea fiecare inainte!", a adaugat Savenco.Pe langa Dan Savenco, si Larisa Iordache si Horia Tecau au imbracat uniforma si au devenit politisti. C.S.