Capitanul lui Dinamo anunta in ce conditii pleaca de la echipa

Mijlocasul sustine ca ar pleca daca ar primi o oferta avantajoasa pentru ca are o varsta si se gandeste sa stranga mai multi bani pentru familie."Eu sunt un dinamovist si voi ramane dinamovist toata viata, dar daca va veni o oferta buna pentru mine si pentru club, ma voi gandi. Am o varsta si trebuie sa am grija si de familia mea", a spus Nistor la DigiSport In ceea ce priveste banii pe care ii are de incasa de la Dinamo, jucatorul afirma ca problemele financiare sunt in curs de rezolvare."Lucrurile s-au mai reglat. Am primit o parte sin retante si, in plus, conducerea ne-a asigurat ca lucrurile se vor regla si nimeni nu va ramane fara banii luati. Cel mai important acum este sa prindem playoff-ul si toata lumea din acest club ar trebui sa fie unita si sa aiba doar asta ca scop pentru ca un al treilea an cu Dinamo in play-out ar insemna o mare contraperformanta."Dan Nistor este cel mai important fotbalist al celor de la Dinamo si ar avea oferte din zona Golfului Persic.