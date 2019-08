Capitanul lui Dinamo isi distruge echipa: "M-am simtit ultimul om! Chindia ne-a dat cu terenul in cap!"

Ziare.

Mijlocasul abia revenit in echipa dupa o accidentare spune ca jucatorii lui Dinamo nu au respectat indicatiile tactice ale antrenorului si ca este clar ca au o problema.De asemenea, el sustine ca nu se pune problema arbitrajului partinitor, Chindia fiind mult mai buna decat Dinamo in duelul de vineri seara."Cred ca scorul este mincinos, trebuia sa fie un scor mult mai mare pentru adversarii nostri! M-am simtit ca ultimul om, m-am simtit ca atunci cand eram la Targu Jiu, cand eram copil si ma alergau astia mari prin parcuri.Ce pot sa mai spun de arbitraj cand Chindia ne-a dat cu terenul in cap, trebuia sa ne dea 5-6 goluri ! Cred ca nu realizam la ce echipa suntem, e incredibil ce se intampla. Degeaba facem lucruri bune la antrenamente, daca in ziua meciului ne batem joc.Chiar alaltaieri noul antrenor ne-a spus ca adversarii nostri sunt periculosi la fazele fixe. Din pacate, nu s-au respectat aceste lucruri, nu s-a facut marcaj. E inadmisibil! Cand antrenorul spune sa faci marcaj si tu nu faci, e clar ca problema e la tine! Trebuie sa ne revenim, se duc etapele, iar noi ne ducem tot mai jos. Sincer, nu ma asteptam la asa ceva. Vom fi criticati, toata lumea ne va face varza", a declarat Dan Nistor la Look Sport, scrie gsp.ro Dinamo nu reuseste sa isi revina din pasa dezastruoasa in care se afla, echipa din Stefan cel Mare fiind invinsa, vineri, in etapa a sasea a Ligii 1 de nou promovata Chindia Targoviste.3-2 a fost scorul final al unei partide spectaculoase, cu multe ocazii si rasturnari de situatie.