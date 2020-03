Care sunt cele doua variante de antrenor pe care le are Ionut Negoita dupa plecarea lui Dusan Uhrin

Ziare.

com

Antrenorul ceh de 52 de ani se gandea de mai multa vreme la aceasta decizie, avand in vedere ca si-a pierdut autoritatea in vestiar, in plus nici rezultatele nu l-au mai ajutat, bifand doar 9 victorii din 23 de partide si ratand si calificarea in play-off.Acum, patronul Ionut Negoita trebuie sa actioneze rapid pentru a-i gasi un inlocuitor lui Uhrin si se pare ca deja s-a gandit la doua variante de urgenta, dupa cum anunta cotidianul Gazeta Sporturilor Pe aceasta lista scurta sunt Marius Croitoru (39 de ani) si Adrian Mihalcea (43 de ani). Mihalcea pare sa fie in pole-position caci este liber de contract dupa ce a fost secundul lui Cosmin Contra la carma nationalei Romaniei. Croitoru este antrenorul lui FC Botosani in play-off si este greu de crezut ca va fi lasat sa plece de patronul Iftime.Mihalcea le-a mai pregatit in cariera pe Unirea Slobozia, ACS Berceni, Dunarea Calarasi, UTA Arad si CS Mioveni, neantrenand pana acum vreo formatie din Liga 1. Croitoru a evoluat ca jucator la marea rivala a lui Dinamo, Steaua , in sezonul 2007/2008.Cu el pe banca, Botosani s-a calificat in premiera in play-off-ul Ligii 1, echipa moldava fiind formatie care a marcat in cele mai multe meciuri din Liga 1 in acest sezon (24).Dinamo e pe 3 in play-out dupa primele 2 etape, insa este la doar 3 puncte distanta de retrogradare.Citeste si:D.A.