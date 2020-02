Care sunt singurele conditii prin care Dinamo ar mai putea ajunge, in extremis, in play-off

Ziare.

Echipa in alb si rosu este acum pe locul 9, la fix 6 puncte de calificarea in play-off, locul 6 fiind ocupat in prezent de Gaz Metan Medias.Trebuie intrunite acum mai multe conditii pentru ca Dinamo sa mai prinda acest loc 6 in extremis. "Cainii" sunt obligati sa le bata pe FCSB si Medias in ultimele doua runde ale sezonului regular, dar pentru a ajunge in play-off, mai trebuie sa se bifeze si alte 3 conditii adiacente:La egalitate de puncte cu Medias, Dinamo ar avea avantajul jocurilor directe, caci in tur "cainii" au invins cu 2-0.In plus, in caz de egalitate in 3 pentru locul 6 intre Gaz Metan, Botosani si Dinamo, alb-rosii ar merge in play-off, caci intr-un clasament in 3, ei ar avea 7 puncte, Botosani 6, iar Mediasul doar doua lungimi.Urmatoarea partida a lui Dinamo va avea loc acasa pe Arena Nationala pe 16 februarie, in marele derbi cu FCSB, de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com.