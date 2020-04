Cat cere Ionut Negoita pentru intreg pachetul de actiuni al clubului Dinamo si ce datorii are formatia din Soseaua Stefan cel Mare

Ziare.

In aceasta scrisoare, finantatorul "cainilor", Ionut Negoita, prin administratorul George Draghia, le transmite suporterilor ca intreg pachetul de actiuni este de vanzare pentru doar 1 leu!Cumparatorii vor avea, insa, de achitat datorii de aproape 3 milioane de euro."Detinatorul actiunilor face urmatoarea precizare, in atentia dumneavoastra:Intreg pachetul de actiuni este de vanzare pentru suma de 1 RON (1 LEU). Cumparatorului actiunilor ii va reveni obligatia de a achita suma sus mentionata si va prelua in intregime drepturile si obligatiile actualului actionar majoritar dar si ale societatii, obligandu-se la continuarea activitatii sportive a societatii Dinamo 1948 S.A.Datoriile scadente ale companiei la acest moment sunt in cuantum de 2.661.073 Euro. Suma necesara pentru obtinerea licentei este de 168.000 de euro si trebuie platita obligatoriu pana la sfarsitul lunii aprilie.Din datoria sus mentionata, o suma de 530.000 de euro trebuie platita catre ANAF in termen de 2 ani de zile conform graficului de esalonare stabilit cu ANAF-ul.Datoriile intragrup sunt in cuantum de 825.000 de euro. Acestea pot fi esalonate pe o perioada rezonabila de timp.Datoriile catre jucatori pentru perioada decembrie 2019 - martie 2020 sunt in cuantum de 500.000 de euro", se arata in scrisoarea semnata de George Draghia si prezentata de Prosport Vezi si: Pierderi financiare uriase pentru Dinamo Ionut Negoita a devenit actionat majoritar la Dinamo in luna martie a anului 2013, dupa ce a preluat actiunile detinute de Nicolae Badea, precum si pe cele ale lui Dragos Savulescu.