Catarama nu renunta la Dinamo: Iata cand ar putea cumpara clubul

Acesta pune insa conditii, el dorind ca timp de o luna sa cerceteze in amanunt documentele clubului.Daca Ionut Negoita ar fi de acord, pana la finalul anului Dinamo ar urma sa fie vanduta."Daca incepe azi, due diligence-ul poate fi gata in 15 decembrie, iar Adunarea Generala se poate tine in 19 decembrie. Obligatoriu, pana atunci trebuie luat acordul actionarilor si creditorilor sociali ai DINAMO 1948 si a creditorior LOTUS pentru tranzactii (transfer pachet majoritar + majorare de capital + listare la Bursa)", a declarat Catarama pentru gsp.ro Due dilligence se traduce prin perioada de timp de care are nevoie o parte pentru a incheia un contract cu o alta, perioada in care cel dintai verifica tot ce tine de afacerea respectiva.Ionut Negoita vrea sa vanda pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo cu un leu, insa impune cumparatorului asumarea integrala a achitarii datoriilor, despre care spune ca sunt de 1,8 milioane de euro.