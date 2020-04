Cati bani au reusit sa stranga fanii lui Dinamo pentru ca echipa sa primeasca licenta

Ziare.

Banii vor fi folositi pentru plata restantelor catre echipa si alti debitori in vederea obtinerii licentei pentru urmatorul sezon competitional, a anuntat conducerea executiva a clubului.Dupa cum se cunoaste, suma de 1.000.000 lei a mai intrat in acest an, prin Program DDB, in conturile Dinamo 1948 (400.000 lei pe 5 februarie, 300.000 lei pe 13 februarie si 300.000 lei pe 4 martie).In plina pandemie, intr-o tara aflata in stare de urgenta, suporterii nostri au reusit sa stranga prin Program DDB o noua suma vitala pentru ca echipa sa poata continua in Liga 1 si in sezonul viitor."Proiectul DDB presupune munca, sacrificiu si implicare din partea fiecaruia dintre noi. Dar noi incepem sa vedem UN MARE DINAMO!", se arata intr-un comunicat postat in aceasta seara de pagina oficiala de Facebook a Peluzei Catalin Hildan.Eforturile suporterilor nu obstructioneaza in niciun fel tratativele pentru vanzarea clubului catre potentialii investitori.Daca pana la 31 iulie 2020, pachetul majoritar de actiuni nu va fi preluat de catre investitorii straini aflati in tratative, Asociatia Peluza Catalin Hildan - Dinamo va achizitiona in schimbul acestui imprumut un pachet suplimentar de 7,5 % din actiunile Dinamo 1948, contra sumei de 1 leu.