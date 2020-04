Ce spun fostii fotbalisti de la Dinamo dupa ce Cornel Dinu a dezvaluit cum erau cumparati arbitrii

Ziare.

com

Fostii jucatori de la Dinamo s-au aratat socati de dezvaluirile facute de Cornel Dinu "Doamne fereste! Eu nu am auzit de asa ceva. E pacat sa se arunce noroi pe rezultatele lui Dinamo de atunci. Eram jucator si noi, va spun sincer, nu am simtit niciodata ca am fi ajutati, mai ales in Europa. Cum sa cumparam noi arbitrii? La noi, la fotbalisti, nici la nivel de zvon nu a ajuns, ca va dati seama ca am fi discutat si noi in vestiar...Au trecut 36 de ani si nu mi-ar fi greu sa spun ca am auzit sau simtit ceva, dar sincer nu am crezut o clipa ca suntem avantajati. Pai, la Hamburg, pana la 3-0, ne-au calcat in picioare cu arbitrii. Apoi, am avut noroc si am facut 3-2. La Liverpool, Movila a avut dubla fractura de maxilar. Era arbitru aproape si nu i-a dat nici galben!", a spus Ioan Andone pentru ProSport Fostul capitan al lui Dinamo, Tete Moraru, a dezvaluit ca a inceput sa planga cand a aflat declaratiile lui Dinu si l-a acuzat pe acesta ca isi bate joc de ei."Imi dau lacrimile in fata laptopului. In luna mai fac 64 de ani, dar aproape ca plang ca un copil. Tremur tot. Sotia mea nici nu a avut puterea sa citeasca asa ceva. L-am iubit toti pe nea Cornel, dar imbatraneste... stiti vorba aia. Eu eram capitanul acelei echipe si nu permit nimanui sa isi bata joc de munca generatiei mele. Adica, pe noi ne-a facut mari fotbalisti Securitatea? Adica, noi am fost niste blatisti? Niciodata! Am avut o super echipa atunci, iar la Minsk am facut cel mai bun meci al meu din cupele europene. Cine era nebun sa ia banii si sa fie curatat de KGB? Voi credeti ca se puteau face asemenea lucruri in fosta URSS? Cu Hamburg am sarit din bara in bara. Pai, daca noi blatuiam meciul ala, atunci de ce nemtii au atacat in valuri ca sa ne bata.Nea Cornele, nu iti bate joc de noptile nedormite de noi, de familiile noastre, de visurile noastre. Ne uitam oricand vrei la meciuri si o sa vezi cat am luptat pe teren. Am citit ca spui si de nea Nae ca nu isi facea treaba bine cu pregatirea. Nu este frumos. Ce crezi ca o sa spuna lumea despre noi acum? Tremur tot si mi-au dat lacrimile. In joc este istoria lui Dinamo, iar acum este facuta tandari", a comentat Moraru.In schimb, Gigi Multescu spune ca nu crede ca spusele lui Dinu sunt adevarate."Am citit si eu acum, deocamdata imi adun gandurile pentru ca sunt uluit de ce citesc! Nu cred ca e ceva adevarat! Eu am simtit din teren cat de dezavantajati am fost de arbitraje! Pai la meciul cu Liverpool lui Movila i-au rupt maxilarul si Souness nu a fost eliminat! Arbitrii, observatori si toata lumea din jurul meciurile erau pentru vest mai mult. E adevarat ca din punct de vedere tehnico-tactic lucram mai mult cu Cornel.Pregatea foarte bine meciurile, aveam toate detaliile despre adversari pe tabla. Puncte forte, minusuri, ne dadea tot! Dupa ce am eliminat Hamburgul chiar ne simteam fotbalisti si simteam ca putem sa ne luam in piept cu oricine. Sa dai cinci goluri campioanei en titre nu e putin. Golul meu de la 37-38 de metri nu-l vezi in fiecare zi. Cred ca doar Cristiano Ronaldo a mai dat un gol asemenea gol. Si poate Ronaldinho , din lovitura libera impotriva Angliei. Cum sa nu te simti fotbalist? Eram puternici", a mentionat Multescu.Aceste reactii au aparut dupa ce Cornel Dinu a dezvaluit ca a cumparat arbitrii de la multe meciuri din sezonul european 1983/1984, inclusiv la victoria cu Hamburg, scor 3-0, considerata cea mai importanta din istoria clubului.In acel sezon, Dinamo s-a oprit in semifinale, fiind oprita de Liverpool.C.S.