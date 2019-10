Ce spune antrenorul lui Dinamo dupa remiza din marele derbi cu FCSB

Ziare.

Cehul Uhrin s-a declarat multumimt de acest egal, obtinut in etapa cu numarul 12 din Liga 1 , dupa golurile semnate de Coman si Ciobotariu.El a tinut sa multumeasca in discursul sau de dupa meci si fanilor care au venit pe Arena, peste 9000 de dinamovisti fiind in tribunele celui mari mare stadion al tarii:"A fost un meci dificil. E un rezultat bun pentru toata lumea. Multumim fanilor, a fost o atmosfera fantastica. As vrea sa am 30.000 de oameni la fiecare meci. E mai bine ca la Slavia - Sparta, pentru ca la Slavia sunt doar 20.000 de locuri. A fost un meci foarte bun. Am avut sanse si noi si FCSB. Am fi putut sa castigam, dar ne-am pierdut concentrarea si au dat gol. Am marcat din faza fixa. Am exersat la antrenament asta, in aceasta dimineata, si ma bucur. Ciobi a marcat al doilea gol al lui, e si la nationala U21. Noi trebuie sa muncim mai mult. Daca ne concentram mai bine pe durata meciului....Nu stiu daca a fost penalti. Nu am vazut. Nu vreau sa comentez", a incheiat Uhrin, care la final s-a referit la faza din minutul 43, cand Cristea a atins balonul cu mana, dar Kovacs nu a considerat hent:FCSB ramane pe 9 cu 15 puncte, in timp ce Dinamo e cu un loc mai jos si cu doar un punct mai putin. meciuri la egalitate la rand s-au consumat deja intre FCSB si Dinamo, care a invins ultima data formatia stelista in deplasare abia in 2011, 1-0 in Ghencea , gol Gabi Torje, intr-o zi de Pasti.D.A.