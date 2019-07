Cele mai noi detalii despre starea lui Neagoe: Iata cum se simte antrenorul lui Dinamo dupa infarctul suferit in timpul meciului

Ziare.

Presedintele formatiei din Stefan cel Mare, Florin Prunea , spune ca a discutat luni cu tehnicianul si ca acesta a depasit perioada critica."Slava Domnului! Acum am inchis telefonul cu el. A depasit momentele critice si e extraordinar. As vrea sa le multumesc celor doua doamne si echipajului, pentru ca am vazut ce inseamna lupta cu moartea. L-au adus pe Eugen inapoi. Nu vreau sa mai traiesc niciodata asta. Inima lui de sportiv puternic l-a ajutat si a trecut peste. E bine, sub observatie, e la spital. Vreau sa le multumesc doctorilor, care aseara au facut ce e omeneste posibil pentru a trece peste acest moment. Nu mai exista fotbal, s-a ajuns prea departe, e prea multa ura, rautate si nu inteleg de unde. Nu acesta e Dinamo. Nu avem ce sa mai discutam. Eugen e bine si sper ca in cel mai scurt timp sa-si revina total.Pentru noi e important sa strangem randurile. E important ca Eugen sa-si revina. Trebuie sa mergem mai departe, ne asteapta un joc greu la Cluj. E greu de vorbit acum. Vom vedea. Avem o intalnire la nivelul conducerii, vom discuta aceste lucruri.Lucrurile sunt extrem de delicate. E vorba despre sanatatea lui. Nu cred ca se mai gandeste. Ma intreba despre fazele de meci aseara, cum a jucat unul si altul. I-am spus sa lase fotbalul si sa se puna pe picioare", a spus Prunea la ProSport LIVE Eugen Neagoe s-a prabusit pe banca tehnica in minutul 25 al meciului dintre Dinamo si Craiova, el primind ajutor de la medicul echipei. Cand a realizat ca lucrurile sunt foarte grave, acesta a solicitat interventia ambulantei, care a intrat pe teren si l-a preluat pe antrenor.Pe surse a venit informatia potrivit careia antrenorul ar fi suferit un infarct ventricular minor si ca ar avea nevoie de o operatie pentru a i se monta un stent.