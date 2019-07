Concluzia unui fotbalist brazilian, dupa o singura zi petrecuta in Bucuresti: "Doamne, mi-a ajuns!"

Ziare.

Moura s-a transferat in aceasta vara de la Sepsi OSK Sfantu Gheorghe la Dinamo , insa venirea in Bucuresti l-a bulversat din cauza traficului foarte aglomerat."In Bucuresti am stat o zi. Am fost un pic in centru, nu prea mult. Doamne, mi-a ajuns... Ce aglomerat e! Cate masini aveti? Oricum, e un oras frumos din ce am apucat sa vad". a spus Moura pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.In schimb, Moura spune ca a fost impresionat de zonele vazute in Brasov si imprejurimi."Am vazut cateva locuri tare frumoase. Cand jucam la Sepsi, locuiam cu sotia la Brasov, la 20 de minute distanta de Sfantu Gheorghe. Munte, liniste, aer curat. Am fost la Rasnov, am vazut Poiana Brasov, Bran cu castelul lui Dracula , cu ocazia asta am invatat si legenda lui Dracula. Acum, nu stiu cat este adevarat din ea... Sincer, mi-a placut enorm Brasovul, iar in Poiana e extraordinar", a mai spus Moura.Totodata, Moura a incercat sa-i descrie si pe romani in cateva cuvinte. "Oameni voiosi. E mai greu la inceput, cand ceilalti nu te cunosc. La Sfantu Gheorghe mi-a fost mai greu fiindca nu prea vorbeau engleza sau spaniola. Mi-a fost greu sa gasesc apartament acolo, asa ca am mers in Brasov. M-am adaptat pana la urma, eu veneam la ei, nu ei la mine", a mentionat Moura.Gabriel de Moura a semnat cu Dinamo din postura de jucator liber de contract.C.S.