Continua scandalul de la Dinamo: Reactie dura a galeriei dupa numirea lui Prunea

Ziare.

com

Suporterii dinamovisti nu au reactionat deloc bine si solicita in continuare plecarea actionarului majoritar si readucerea lui Mircea Rednic pe banca tehnica."Negoita, mesajul ramane in picioare: PLEACA, gunoiule!Aducerea lui Prunea nu poate ascunde sub pres, mizeria pe care ai facut-o si o faci la Dinamo! Pe Florin Prunea l-am dorit cu ardoare in toti acesti ani mediocri tocmai pentru coloana vertebrala pe care o avea si tupeul de a sari la gatul tuturor. Acum, a ales cel mai prost moment si ne-a dovedit in tocmai contrariul alegand sa se manjeasca cu Negoita, exact cand nu trebuia.Florine, noi am fost singurii care te-am aparat si sustinut in trecut, impotriva interlopilor si a tuturor mizeriilor care nu te voiau! Vopsind un nou start de sezon, aruncand praf in ochi, incercand sa ne inchida gura prin aducerea lui Prunea, Negoita arata ca se incearca acelasi stil de targ Vitan, stil bijnitaresc, de a mai duce un sezon de mediocritate si agonie, sperand la vanzarea a inca unu-doi jucatori la finalul acestuia.Linistea vine doar cu Mircea Rednic!Afara cu negoita, balanescu, neagoe, prunea!", se arata intr-un mesaj al gruparii Panzer, preluat ulterior si asumat de Peluza Catalin Hildan.Prunea a fost numit manager general al lui Dinamo si prima decizie luata de fostul mare portar a fost aceea de a-l reconfirma in functie pe antrenorul Eugen Neagoe, spre supararea suporterilor care doresc ca Mircea Rednic sa revina pe banca.