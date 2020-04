Cornel Dinu, nemultumit de pensia de 6.200 de lei: Unde e dreptatea?

Ziare.

Legenda clubului Dinamo spune ca in acest moment mai incaseaza doar pensia, dupa ce conducerea clubului din Stefan cel Mare i-a taiat indemnizatia de 5.000 de euro pe luna.Astfel, Dinu primeste lunar o pensie de 6.200 de lei de la stat si de 1.100 de lei de la Federatia Romana de Fotbal.In opinia sa, suma este prea mica si afirma ca Elisabeta Lipa si Monica Iagar au pensii duble."Pensia mea nu este dintre cele nesimtite. Eu am iesit pe vechiul sistem de pensionare, in 2003, cu 5.000 de lei, si acum pensia mea a ajuns la 6.200 de lei... Iti trimit talonul daca vrei...Eu am a avut 40 de ani la Dinamo... si functii de conducere... Si doamna Lipa, si doamna Iagar care au stat trei, patru ani presedinte la Dinamo, au iesit la pensie cu 12.000 de lei. Si n-au nici jumatate din anii mei in Ministerul de Interne. Dreptate mioritica... Asta-i o tara, un stat care nu-si serveste locuitorii... este o tara, un stat care fura de la locuitori", a spus Dinu pentru Fanatik Apoi, Dinu a mentionat ca nu intelege cum e posibil ca fostele sportive Elisabeta Lipa si Monica Iagar sa incaseze dublu decat el."Asta-i tara: Dinu a fost 40 de ani la Dinamo si are pensie 6.200 de lei, Lipa si Iagar au fost mai putin de jumatate din anii astia, Iagar daca a fost cinci ani presedinta, si au 12.000 de lei pensie. Unde-i dreptatea? Oricum, n-are Dinamo bani sa ma plateasca dupa ce am facut eu pentru club!Deci la 22-24 de ani termina Academia si dupa 20-22 de ani ies la pensie din Ministerul de Interne si le dai voie sa se reangajeaza pe colo, pe colo. Si ies la pensie mai mare decat a mea", a spus Dinu.Cornel Dinu este considerat cel mai mare jucator din istoria lui Dinamo. El a jucat intre 1968 si 1981 pentru aceasta formatie. Apoi, el a fost antrenor la Dinamo in mai multe randuri.C.S.