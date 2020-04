Cornel Dinu revine cu noi declaratii dupa ce a dezvaluit cum a cumparat meciuri internationale pentru Dinamo

Ziare.

Dinu spune ca aceasta practica era folosita de toata lumea si ca a recurs la mituirea arbitrilor in interes patriotic."Nu noi am creat fotbalul si nici practicile de a se stabili castigatorul pe langa terenul de joc. Le-am preluat si noi, incercand sa ne fie bine. Sunt mii de exemple in acest sens pretutindeni, cunoscute, prezentate mereu. Blamati-ma, distrugeti-ma, tavaliti-ma, dar nu va exprimati inchizitoriu asupra unor timpuri pe care, netraindu-le si, in consecinta, neintelegandu-le, nu le puteti judeca obiectiv. Am constiinta curata, nu-mi reprosez nimic. Am vrut sa castige echipa mea si tara mea. Si s-a reusit, decisiv numai pe teren!Jucatorilor de atunci, copiii mei intr-un fel, majoritatea buni si de caracter, tradatori numai cativa, imi asum, iarasi, ce spun, le-am depanat de-a fir a par ce-a fost si cum a fost si in aceste meciuri de culise. ...Dar mult dupa ele! Ca daca mi-ar fi scapat ceva inainte, la cum eram si suntem, mai bine nu intram pe teren... Iar cei ce se dau de ceasul mortii ca n-au stiut ce v-am povestit pana acum, le doresc in continuare tot binele din lume. Iarta-ma, Doamne, si pe mine daca am gresit, iarta-i si pe ei, ia-le si indignarea, si tremuratul care in niciun caz de la binele ce le-am facut si lor nu provine! Multi 'caini rosii' le stiu arama de pe fata. Nu le-ntalnesti privirea... si cand, rar, le-o gasesti, vezi ca acolo nu locuieste nimeni...", a spus Dinu pentru Fanatik La finalul saptamanii trecute, Cornel Dinu a dezvaluit ca a cumparat arbitrii de la multe meciuri din sezonul european 1983/1984, inclusiv la victoria cu Hamburg, scor 3-0, considerata cea mai importanta din istoria clubului.In acel sezon, Dinamo s-a oprit in semifinale, fiind oprita de Liverpool.C.S.