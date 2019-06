Cu ce antrenor negociaza Dinamo dupa plecarea lui Mircea Rednic

Ziare.

Potrivit Sport.ro , favorit sa devina noul antrenor al "cainilor" este Eugen Neagoe, liber de contract dupa ce s-a despartit de Sepsi Sf. Gheorghe.Negocierile ar fi pe ultima suta de metri, anunta sursa citata, care mai dezvaluie ca Negoe nu a mai ajuns in Grecia, fiind tentat sa ramana in Liga 1.Florin Bratu e un alt antrenor cu care oficialii "ros-albilor" au purtat negocieri, in timp ce primele variante speculate au fost Claudiu Niculescu sau Flavius Stoican.Eugen Neagoe are 51 de ani si le-a mai antrenat in cariera sa pe FC U Craiova, Pandurii Targu Jiu, Drobeta Turnu Severin, ASIL Lysi, Aris Limassol, Nea Salamis, Poli Iasi si Sepsi Sf. Gheorghe.9 e locul pe care Dinamo a incheiat sezonul 2018/2019 al Ligii 1, reprezentand cea mai slaba clasare din istorie a formatiei din Soseaua Stefan cel Mare.