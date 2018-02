Curtea de Conturi dezvaluie neregulile de la clubul Dinamo. Ministrul de Interne a sesizat DNA

Carmen Dan cerea urgentarea insolventei

O actiune de audit public extern la Clubul Sportiv "Dinamo" (CS Dinamo) a constatat unele abateri privind asocierea dintre CS Dinamo Bucuresti si Fotbal Club Dinamo Bucuresti, precum si derularea obiectivelor de investitii in perioada 2000-2009. Detaliile apar in, publicat pe 19 februarie.Actiunea a fost concomitent cu misiunea de audit financiar a Curti de Conturi. Potrivit Raportului citat au fost constatate mai multe abateri.- cuprinderea in Contractul de asociere a unor clauze abuzive, in defavoarea CS Dinamo: perioada contractului este nedeterminata, nu exista clauze de denuntare unilaterala si nu sunt prevazute conditii de extragere a aportului la capitalul social al asociatiei;- Fotbal Club Dinamo Bucuresti nu si-a respectat obligatiile referitoare la plata cotei de asociere si a utilitatilor, situatie care a condus la acumularea unor datorii fata de CS Dinamo Bucuresti, in perioada 2003-2010, in cuantum de aproximativ 3.173 mii lei;- pentru obiectivul de investitii "Modernizare stadion central", cu o valoare totala de 32.504 mii lei, nu au fost prezentate documentele justificative pentru plati in suma de 3.230 mii lei.Curtea de Conturi a aratat ca pentru abaterile constatate la CS Dinamo Bucuresti, Corpul de Control al Ministrului - Serviciul Inspectii a sesizat, in timpul controlului, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie.Carmen Dan anunta la sfarsitul lunii mai 2017 ca Ministerul Afacerilor Interne va incepe demersurile pentru anularea asocierii dintre Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti, aflat in subordinea ministerului, si Asociatia Club Sportiv FC Dinamo, condusa de Nicolae Badea, si va cere ANAF accelerarea pocesului de insolventa a asociatiei. Potrivit ministrului, asocierea dintre Clubul Sportiv Dinamo si ACSFC Dinamo a produs pagube de peste patru milioane de euro pentru club si ca scopul asocierii a fost unul "exclusiv financiar, de interes privat".In 16 iunie, ministrul Carmen Dan a anuntat ca a trimis Directiei Nationale Anticoruptie concluziile controlului cu privire la modul in care a fost realizata asocierea dintre CS Dinamo si Asociatia FC Dinamo. Ea a precizat ca raportul de control a fost trimis la DNA, iar in paralel juristii ministerului vor actiona si in plan civil, "pentru a rupe aceasta situatie paguboasa pentru Clubul Sportiv Dinamo si pentru Ministerul Afacerilor Interne".Raportul Corpului de control al ministrului Afacerilor Interne releva faptul ca ACSFC Dinamo, asociatia controlata de Nicolae Badea, a fost infiintata si nu "s-a desprins niciun moment din structura MAI". Totodata, semnatarii raportului solicita promovarea unui proiect de Hotarare de Guvern, prin care sa se retraga bunurile atribuite CS Dinamo, care sunt obiectul asocierii cu ACSFC Dinamo.