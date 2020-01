Dan Nistor a anuntat ca nu vrea sa plece de la Dinamo si va veni la reunire, desi conducerea insista sa-l vanda - surse

Ziare.

com

Nistor va fi astfel prezent luni la reunirea clubului sau Dinamo, pentru ca nu vrea sa plece la Craiova, club care ofera 300.000 de euro pe el.El s-a destainuit apropiatilor, carora le-a spus ca isi doreste sa incerce salvarea corabiei la Dinamo si sa mai incerce pana in ultima clipa calificarea in play-off: "Cat mai sunt sanse sa salvam sezonul nu plec de la Dinamo! Nu ma sperie momentul asta greu, am trecut prin multe. Asa ca eu raman pe corabie", a spus Nistor, conform surselor cotidianului Gazeta Sporturilor Despre Nistor si transferul sau la Craiova se tot vorbeste in ultimele 24 de ore, Craiova punand pe masa o oferta pentru club de 300.000 de euro, iar pentru jucator un salariu de 20.000 de euro lunar.In 16 meciuri jucate in acest sezon, Nistor are 10 pase de gol si 4 reusite in tricoul alb-rosu.Finantatorul Ionut Negoita si secretarul general Bogdan Balanescu au fost cei care au decis vanzarea lui Nistor, peste capul lui Florin Prunea , manager general.Citeste si:D.A.