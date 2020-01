Dan Nistor a semnat cu Universitatea Craiova - oficial

Ziare.

com

Dan Nistor a ajuns deja spre Craiova si a semnat contractul duminica seara.Conform unui comunicat al oltenilor, prezentarea oficiala va avea loc luni, la ora 12:00.El va primi 120 de mii de euro la semnatura cu gruparea din Banie.Dan Nistor a marcat 4 goluri pentru Dinamo in acest sezon in 16 partide.El a fost transferat de dinamovisti in urma cu doi ani, de la CFR Cluj C.S.