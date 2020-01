Dan Nistor rupe tacerea dupa stirea care il da ca si transferat la Universitatea Craiova

Ziare.

com

Nistor, 31 de ani, a vorbit in premiera cu apropiatii despre aceasta posibila mutare, care se poate materializa chiar luni, pe 6 ianuarie, urmand ca doar el sa isi mai dea acordul si semnatura pe contract."Am vorbit cu domnul Rotaru (n.r.: patronul celor de la Universitatea). O sa urmeze sa mai discutam si la inceputul saptamanii viitoare. Inca nu e clar totul si nu stiu daca s-au inteles cluburile", le-a transmis Nistor apropiatilor sai, conform cotidianului Fanatik Jucatorul dinamovist este cel mai in forma din ultimii ani de la Dinamo Bucuresti, avand in acest sezon 15 meciuri si 3 goluri marcate.De asemenea, si presedintele celor de la Craiova, Sorin Cirtu, a oferit o reactie in legatura cu posibilul transfer al lui Nistor in Banie: "Il vrem. Este un interes pentru el, dar nu putem vorbi despre un transfer. Stiti cum se spune, un transfer nu este facut pana cand jucatorul nu semneaza. Victor Piturca il doreste, dar ce club nu l-ar vrea pe Dan Nistor", puncta fostul mare jucator craiovean, tot pentru Fanatik.Vezi si:La Craiova, Nistor ar avea un salariu de 20.000 de euro lunar, iar suma de transfer ar fi una de 300.000 de euro.D.A.