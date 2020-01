De ce vor arabii Dinamo?

Ziare.

In primul rand, trebuie spus ca nu este prima data cand arabi interesati de fotbal bat la poarta Ligii 1. S-a intamplat in trecut de mai mult ori, numitorul comun fiind esecul tranzactiilor. De aceea entuzismul ar trebui sa ramana in limite normale macar pana in momentul in care se vor semna actele si Dinamo va avea un nou proprietar.Spre deosebire de alte cazuri, de aceasta data stim despre cine e vorba. Abu Dhabi Business Development nu numai ca exista ca entitate, ci si-a asumat public intentia de a cumpara echipa bucuresteana.In al doilea rand, tranzactia in sine este extrem de complicata, avand sanse mici de realizare. Asta pentru ca Dinamo nu prea e Dinamo, societatea lui Ionut Negoita avand numai dreptul de a purta acest nume in timp ce proprietarul este altcineva, iar clubul este indatorat la un nivel care il aduce mai aproape de faliment decat de Champions League.Sa nu aveti vreo indoiala, nimeni nu renunta la bani. Daca la Dinamo se puteau face bani fara investitii semnificative, de ordinul zecilor de milioane de euro, Ionut Negoita n-ar fi renuntat niciodata! Ori problema tocmai asta este, pentru a readuce echipa pe linia de plutire si a o face apoi o forta in Liga 1 trebuie bagati foarte multi bani.Iar situatia financiara a companiei care administreaza clubul este incerta. Negoita a negociat pana acum cu mai multi potentiali investitori si de fiecare data discutiile s-au oprit la nivelul auditului. Reticenta actionarului majoritar de a accepta un audit spune destul de multe cu privire la datoriile stiute si, mai ales, nestiute.In al treilea rand, vorbim despre Liga 1. Nu o sa vina nimeni, oricat ar fi de bogat, sa arunce cu banii in fotbalul romanesc. Asta pentru ca nivelul este atat de scazut incat o investitie majora nu se justifica, dar si pentru ca beneficiile de imagine exista doar pe piata interna.Putem face o paralela intre Dinamo, echipa pe care o vor arabii, si Charlton, formatie cumparata de acelasi grup de investitii din Emirate. Oriunde ai merge in lumea asta, divizionara secunda din Anglia iti aduce mai multa notorietate decat clubul obscur din Romania care, pe vremuri, obtinea rezultate notabile si in Europa. Asta este adevarul si nu trebuie sa ne prefacem ca nu il vedem.Daca cineva vrea sa intre pe piata din Romania si crede ca are nevoie de imagine, atunci da, Dinamo e o alegere excelenta. Dar, pe de alta parte, si Gaz Metan Medias sau Poli Iasi ar fi optiuni la fel de viabile. Invariabil se va discuta despre orice investitor strain din Liga 1, insa se va discuta numai la noi.Si atunci, de ce vor arabii arabii Dinamo? Daca nu e vorba de notorietate, nu e vorba despre o afacere, nu e vorba despre performante sportive, atunci despre ce e vorba?Pentru a raspunde la aceasta intrebare ar trebui sa intram pe taramul periculos al speculatiilor si nu as vrea sa fac asta in momentul de fata. Pot sa spun insa ca aceasta potentiala afacere nu pare a fi una realizabila in momentul de fata, iar daca printr-o minune se va realiza ma indoiesc ca situatia echipei se v imbunatati semnificativ in viitorul apropiat.