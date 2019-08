Dezastru pentru Dinamo in Liga 1: "Cainii" au fost invinsi de Chindia!

Ziare.

3-2 a fost scorul final al unei partide spectaculoase, cu multe ocazii si rasturnari de situatie.Cu un nou antrenor pe banca, Dusan Uhrin fiind adus pentru a salva acest sezon, Dinamo a aratat ca si pana acum, formatia "ros-alba" evoluand destul de ezitant, cu unele sclipiri individuale.Dupa doua sanse irosite in debutul partidei, cei de la Chindia au deschis scorul in minutul 19, prin Negut. Acesta a preluat pe piept in marginea careului advers, dupa care a sutat frumos din intoarcere, portarul Piscitelli fiind simplu spectator.In prelungirile primei reprize a venit randul lui Leca sa trimita in plasa dinamovista cu o lovitura de cap si lucrurile se complicau serios pentru bucuresteni.Dinamo a egalat la 10 minute dupa reluarea jocului, atunci cand Aioani a respins in fata balonul sutat de Grigore, iar Montini, atent pe recuperare, l-a impins in plasa.A venit insa minutul 64, cel in care Klimavicius a avut o interventie de neinteles asupra lui Florea in careul propriu, iar arbitrul a dictat penalti. Cherchez a transformat lovitura de la 11 metri, iar cei de la Chindia sperau ca pot obtine un rezultat mare.In minutul 82 liderul lui Dinamo, Dan Nistor, a redus din diferenta cu o reluare din careul mic, iar finalul a fost unul de foc, oaspetii trecand de doua ori pe langa egalare."Ros-albii" pierd cu Chindia si revin pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, criza din Stefan cel Mare fiind una profunda.Chindia Targoviste: Aioani - Martac, Benga, Leca, Dinu - Negut, Bic, Mihai, Serban - Florea, CherchezRezerve: Popescu, Dumitrascu, Ionita. Rata, Burlacu, Yameogo, VodutDinamo: Piscitelli - Moura, Klimavicius, Ciobotariu, Sin - Grigore, Rauta - Sorescu, Bru, Mihaiu - MontiniRezerve: Straton, Popescu, Corbu, Nistor, Moldoveanu, Popa, CretuM.D.