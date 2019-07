Dezvaluirea lui Mutu: Negoita a refuzat sa vanda Dinamo unui seic bogat din Emirate

Ziare.

com

"Briliantul" a marturisit ca a intermediat o intalnire intre omul de afaceri si Ionut Negoita, insa patronul lui Dinamo s-a comportat atat de urat incat arabul n-a mai vrut sa auda de alte negocieri."Chiar acum cateva luni, de aici, din Emirate, a venit o persoana super importanta si potenta financiar. A fost o intalnire aranjata personal de mine cu Negoita, insa comportamentul lui fata de acea persoana a fost total neprofesional si nu a mai fost interesat nici macar sa discute cu el. Chiar daca eu am mai insistat", a dezvaluit Mutu in ProSport Ionut Negoita are deja mai bine de doi ani de cand anunta ca vrea sa vanda Dinamo, dar nu reuseste sa faca acest lucru.Mai multi oameni de afaceri romani si straini s-au aratat interesati de preluarea pachetului majoritar de actiuni, insa in niciun caz discutiile nu s-au finalizat cu un acord.