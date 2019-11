Dezvaluiri din culisele negocierilor pentru vanzarea clubului Dinamo: "Aberatia secolului!"

Ziare.

Adrian Martian, fostul patron al celor de la UTA, sustine ca Negoita i-a cerut sa faca o infuzie de capital la club inainte de a semna actele pentru pachetul majoritar de actiuni!De asemenea, Negoita i-ar fi spus ca nu este timp pentru un audit sau pentru alte verificari si ca Dinamo risca sa dispara fara o infuzie de capital urgenta."Ma intereseaza in continuare sa achizitionez Dinamo, iar eu voi raspundein orice moment daca va fi nevoie de mine ca sa functioneze clubul. Interesul meu e sa cumpar echipa si s-o duc acolo unde a fost pe vremuri. Dar nu in stilul propus de Negoita.Discutiile cu Negoita au deviat cand a sunat avocatul lui si ne-a transmis ca trebuie sa facem urgent o infuzie de capital la Dinamo, ca altfel dispare clubul. Ca n-avem timp de audit si alte verificari. Mi-a cerut sa dau banii acum si facem noi actele pe urma. Aberatia secolului! Nu poti sa vinzi ceva fara sa-i arati si sa-i demonstrezi cumparatorului ce-i pui la dispozitie. Adica poate dadeam repede 800.000 sau un milion de euro si ma pomeneam apoi ca vine Negoita sa-mi spuna ca mai trebuie sa achit vreo zece milioane de euro la firmele lui. Neseriozitate maxima!Sunt gata sa achit pretul corect. Inteleg ca ar fi vorba despre un milion de euro pentru 98 la suta din actiuni, desi am citit ca, de fapt, Negoita ar avea cu cinci procente mai putin. Aia cu vanzarea pe un leu e o prostie. Cine crede asa ceva?! De fapt, cum procedeaza Negoita arata mai degraba ca o tentativa de escrocherie. Vine acum cu alta vrajeala, ca mai sustine el clubul cateva luni, face un sacrificiu pentru suporteri ", a spus Martian pentru gsp.ro.Ionut Negoita a anuntat in urma cu cateva saptamani ca este gata sa renunte la pachetul majorita de actiuni de la Dinamo pentru numai un leu, conditia fiind ca viitorul patron sa preia si datoriile.Acestea erau estimate tot de Negoita la 1,8 milioane de euro, dintre care jumatate de milion de euro urgente.Pana acum doi oameni de afaceri, Viorel Catarama si Adrian Martian, s-au aratat interesati de Dinamo, insa niciunul nu a finalizat negocierile.