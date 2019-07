Diagnosticul primit de Eugen Neagoe: ce i-au transmis doctorii antrenorului lui Dinamo

Ziare.

com

Diagnosticul oficial primit de Eugen Neagoe este "fibrilatie ventriculara fara puls", conform Gsp.ro Doctorii de la Floreasca spun ca Neagoe a ajuns in aceasta situatie deoarece a consumat excesiv de multa cafea si tigari.El va ramane in spital si in zilele urmatoare pentru analize, dar starea sa este buna in momentul de fata.Totusi, medicii i-au transmis ca timp de 6 luni trebuie sa stea departe de fotbal. Sfatulmedicului.ro scrie ca fibrilatia ventriculara reprezinta o tulburare foarte grava a ritmului normal al inimii (care pune adesea probleme vitale) . Boala se caracterizeaza prin absenta coordonarii contractiei fibrelor miocardice ventriculare. In fibrilatia ventriculara miocardul nu se misca uniform (intr-o miscare unica care sa imprime coloanei de sange directie si viteza) ci mai degraba tremura.Daca aceasta tulburare de ritm (aritmie) se mentine mai mult de cateva minute, pacientul poate muri deoarece circulatia sangvina devine incapabila sa asigure nevoile de oxigen ale organismului. Specialistii descriu aceasta tulburare ca o activitate segmentata, haotica si asincrona a inimii. Fibrilatia ventriculara este o urgenta medicala!C.S.