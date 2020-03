Dinamo a anuntat despartirea de Dusan Uhrin - oficial

Ziare.

Din luna august a anului trecut la conducerea tehnica a echipei, Dusan Uhrin (52 de ani) a adunat 12 victorii la Dinamo, 9 in campionat si trei in Cupa Romaniei, scrie site-ul oficial al "cainilor" 16 august 2019 este data primului meci al ros-albilor cu Dusan Uhrin la conducerea tehnica a echipei, Chindia Targoviste vs Dinamo Bucuresti, scor 3-2 in etapa a sasea din Liga 1.9 victorii a obtinut Dinamo cu Dusan Uhrin pe banca in 23 de meciuri disputate in Liga 1, 8 pe teren propriu si una in deplasare. Echipa din Stefan cel Mare a mai adunat 4 remize si 10 infrangeri in aceasta editie de campionat.3 meciuri a jucat Dinamo in Cupa Romaniei cu Dusan Uhrin ca principal, toate castigate, 3-1 cu UTA, 4-0 cu Foresta Suceava si 1-0 cu Academica Clinceni.7 luni a adunat Dusan Uhrin la conducerea tehnica a dinamovistilor, din 13 august 2019 si pana astazi.