Dinamo a facut primul transfer din aceasta iarna

Noul jucator al "cainilor rosii" a efectuat deja vizita medicala.Slovacul a intrat in programul de pregatire stabilit de antrenorul Dusan Uhrin la Saftica. El va pleca luni dimineata cu echipa in cantonamentul din Spania.Skovajsa este un fost international de tineret al Slovaciei si a evoluat in cariera doar la AS Trencin, de la copii si juniori pana la prima echipa.Totodata, Skovajsa a debutat in 2012 in prima liga a Slovaciei, a adunat 150 meciuri si 7 goluri pentru AS Trencin in toate competitiile (119/4 in campionat , 20/3 in Cupa Slovaciei, 11/- in cupele europene) si are doua titluri de campion in palmares.