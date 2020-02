Dinamo a renuntat la inca un jucator

Ziare.

Aparatorul care luna viitoare va implini 29 de anu a fost imprumutat pana la sfarsitul sezonului la Academica Clinceni, anunta site-ul oficial al "cainilor" Florin Bejan a evoluat in cariera sa pentru echipa secunda a celor de la FCSB, Viitorul, ASA Tg. Mures, MKS Cracovia, Concordia Chiajna si Astra Giurgiu, fiind transferat la Dinamo in luna iunie a anului trecut.4 meciuri a jucat Bejan pentru Dinamo in acest sezon competitional, toate in campionat.Dinamo ocupa locul 8 in clasamentul Ligii 1, cu 31 de puncte, in timp ce Academica Clinceni se afla pe locul 13, cu 20 de puncte.