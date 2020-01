Dinamo a transferat un fotbalist de la Viitorul lui Hagi - oficial

Ziare.

com

Fundasul Szabolcs Kilyen a fost trimis sub forma de imprumut la Dinamo pana la finalul acestui sezon."Dinamo Bucuresti si Viitorul Constanta au ajuns la un acord pentru transferul temporar al fundasului roman Szabolcs Istvan Kilyen la clubul din Stefan cel Mare. Nascut la Sovata, Kilyen a inceput fotbalul la LPS Pitesti si a facut pasul, la 17 ani, la Academia Hagi.Kilyen a debutat pentru prima echipa a celor de la Viitorul in urma cu 4 ani intr-un meci contand pentru Cupa Romaniei si a mai jucat in cariera, imprumutat de clubul lui Gheorghe Hagi, la ASA Tg. Mures, CS Mioveni si Sepsi Sf. Gheorghe. International U17 si U19 al Romaniei, Kilyen a evoluat in prima parte a acestui sezon competitional la Sepsi Sf. Gheorghe, 10 meciuri in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei.22 de ani va implini Kilyen peste doua luni, pe 19 martie", se arata in comunicatul "cainilor".Kilyen va evolua la Dinamo cu numarul 2 pe tricoul de joc.M.D.