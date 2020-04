Dinamo ar putea fi cumparata de investitori straini: "Sunt optimist, cred ca se poate face"

Ziare.

Potrivit Telekom Sport , exista o oferta concreta pentru cumpararea clubului din Soseaua Stefan cel Mare, iar Ioan Andone e cel care intermediaza tranzactia."Toata povestea incepe de la jumatatea lunii februarie, cand am fost la un meci la Madrid, la Atletico - Liverpool. Am cunoscut pe cineva, discutii despre fotbal, ca vrea sa cumpere o echipa de divizia B din Spania si de aici a plecat", a spus Andone pentru sursa citata."Sunt optimist, cred ca se poate face. Mi-au propus sa devin presedinte, pentru ca am colaborat, le-am dat toate datele, i-am pus in legatura. Nu am nicio problema, cum sa nu vin? Din ce cunosc eu, va achita si banii pentru licenta. Chiar il cunosc pe Herminio, de vreo 10 ani, e un tip care a lucrat in fotbal in Spania, cunoaste ce inseamna sa conduci un club, sa il faci profesionist si la rezultate, nu numai la consum de bani", a conchis Ando.Fondul de investitii spaniol il are actionar si reprezentant pe Herminio Menendez, un fost canotor medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Montreal si Moscova.In lumea fotbalului, Herminio Menendez, acum in varsta de 66 de ani, a fost director general la Sporting Gijon si FC Sevilla.Ionut Negoita solicita 1 leu in schimbul pachetului majoritar de actiuni de la Dinamo, insa echipa are datorii de aproape 3 milioane de euro.