Dinamo are un nou antrenor: "A semnat pe un an"

Tehnicianul ceh in varsta de 51 de ani a semnat, marti, un contract valabil pana la finalul sezonului cu gruparea din Soseaua Stefan cel Mare, dupa cum a anuntat directorul general al "cainilor", Florin Prunea."Dusan Uhrin a semnat cu Dinamo. Este un contract pe un an cu drept de prelungire pe inca unul. Optiunea prelungirii este a clubului. Va merge la antrenament imediat", a anuntat Prunea pentru Fanatik 10.000 de euro pe luna va fi salariul lui Dusan Uhrin Jr. la Dinamo.Dusan Uhrin Jr. le-a mai pregatit in cariera sa in Romania pe Politehnica Timisoara si CFR Cluj.Ultima oara a antrenat-o pe Mlada Boleslav, in sezonul 2017/2018.Dinamo ocupa penultimul loc in clasamentul Ligii 1, cu doar 3 puncte stranse in primele 5 etape ale sezonului.