Dinamo are un nou antrenor: Iata cine se ocupa de echipa in locul lui Neagoe

"Secundul" lui Neagoe, Sebastian Moga, a primit sarcina de a-i pregati pe caini la derbiul cu CFR Cluj Acesta a mai dezvaluit ca discuta cu Neagoe destul de des si ca acesta este momentan in concediu."Cel mai important e ca Eugen se simte bine, are o luna de vacanta probabil, ne-a transmis sa fim alaturi de echipa si sa facem tot ce depinde de noi. El are incredere in jucatori . Important e ca el este bine.Am discutat cu el despre antrenamente, nu poate sa stea departe de echipa, de ce inseamna fotbal.Inca nu stim ce se intampla, pana la meciul cu CFR o sa ma ocup eu de echipa cu staff-ul, dupa meicul cu CFR vedem ce decizie o sa ia conducerea. Este o responsabilitate, am incredere ca baietii o sa arate alta atitudine incepand cu meciul asta", a declarat Sebastian Moga intr-o conferinta de presa.Eugen Neagoe a ajuns de urgenta la spital in weekendul trecut dupa ce i s-a facut rau chiar pe banca in timpul meciului cu Universitatea Craiova El a fost diagnosticat cu tahicardie ventriculara si trebuie sa ia o pauza de o luna.M.D.