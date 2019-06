Dinamo are un nou antrenor - oficial

Ziare.

Noul tehnician al "cainilor" are planuri mari, el anuntand ca numai rezultatele il vor tine pe banca si ca obiectivul este cat se poate de indraznet, implicarea in lupta pentru titlu."Rezultatele tin un antrenor in functie, chiar daca am semnat pe doi ani. Azi dupa-amiaza s-a desfasurat totul. Negocierile au fost foarte simple. E foarte important sa avem rezultate bune. Dinamo trebuie sa se bata la cupele europene si la titlu. E obligatoriu. Nu eram aici daca nu ne doream cupele europene, o calificare ar fi buna pentru tot ce inseamna Dinamo", a spus Neagoe pentru gsp.ro "Ros-albii" au confirmat mutarea pe site-ul oficial, insa n-au precizat nimic despre obiective."Noul antrenor principal al echipei din Stefan cel Mare este Eugen Neagoe, a anuntat directorul general al FC Dinamo Bucuresti, Bogdan Balanescu. Ultima oara la conducerea tehnica a echipei Sepsi Sf. Gheorghe, cu care a reusit calificarea in play-off-ul Ligii 1 in sezonul recent incheiat, Eugen Neagoe si-a inceput cariera de antrenor in 2005. Universitatea Craiova , Pandurii Tg. Jiu, Drobeta Tr. Severin, apoi Steaua , Universitatea Craiova, prima reprezentativa a Romaniei si Al-Ittihad (Arabia Saudita) ca antrenor secund, Aris Limassol, Nea Salamis (ambele din Cipru), Politehnica Iasi si Sepsi Sf. Gheorghe sunt echipele pregatite de Eugen Neagoe.58 de partide a adunat Eugen Neagoe pe banca celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, din 14 noiembrie 2017 pana luna trecuta, pe 2 mai. Si-a indeplinit obiectivele in ambele sezoane, evitarea retrogradarii in primul an si calificarea in play-off, anul acesta", se arata in comunicatul dinamovist.Mircea Rednic a fost dat afara de Dinamo in cursul zilei de luni, lui reprosandu-i-se rezultatele slabe din acest sezon.