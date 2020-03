Dinamo are un nou antrenor - oficial

Ziare.

com

"Sunt la fel de emotionat si de onorat ca in prima zi cand am venit ca jucator la Dinamo. Nu este cel mai fericit moment al echipei, dar sunt convins ca impreuna cu jucatorii, staff-ul tehnic si suporterii nostri vom reusi sa vorbim din nou de performanta la Dinamo. Ca jucator am trait momente unice la Dinamo, ca antrenor vreau sa retraiesc aceleasi sentimente", a declarat Adrian Mihalcea, care va fi prezentat oficial joi, intr-o conferinta de presa ce va avea loc la sala de evenimente a cantonamentului de la Saftica (ora 15:00).Ultima oara antrenor secund la echipa nationala a Romaniei, in mandatul lui Cosmin Contra , fostul mare atacant dinamovist a castigat cinci trofee in aproape sapte sezoane jucate in tricoul alb-rosu. A fost campion al Romaniei in 2000 si 2002, iar Cupa Romaniei a cucerit-o in 2000, 2001 si 2005. Adrian Mihalcea a inscris 68 de goluri in 181 de meciuri pentru Dinamo in Liga 1 , fiind in primii 10 marcatori din istoria clubului din Stefan cel Mare.Adrian Mihalcea, nascut pe 24 mai 1976, a mai jucat la Dunarea Calarasi, Genoa FC 1893, Hellas Verona, Chunnam Dragons (Coreea de Sud), FC Vaslui , Aris Limassol, Astra Ploiesti Unirea Urziceni , Concordia Chiajna si Unirea Slobozia. A adunat 16 meciuri la nationala Romaniei, pentru care nu a marcat niciun gol.Mihalcea si-a inceput cariera de tehnician la Unirea Slobozia, echipa din orasul sau natal, pe care a pregatit-o in perioada iulie 2013-martie 2015. Le-a mai antrenat pe ACS Berceni (martie 2015-iunie 2015), Dunarea Calarasi (ianuarie 2016-iunie 2017), UTA Arad (iunie 2017-august 2017), CS Mioveni (septembrie 2017), iar din toamna anului 2017 pana la finalul anului trecut a fost secundul selectionerului Cosmin Contra la prima reprezentativa a Romaniei.Clubul de fotbal FC Dinamo a anuntat, luni, ca a reziliat de comun acord contractul cu Dusan Uhrin Jr (52 de ani), antrenor care se afla la conducerea formatiei alb-rosii din 13 august 2019.FC Dinamo a pierdut primele doua partide din play-out-ul Ligii I si se afla pe pozitia a treia in clasament, cu 17 puncte.