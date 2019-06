Dinamo are un nou sef: Anuntul oficial al gruparii din Stefan cel Mare

Ziare.

Prin aceasta mutare, dinamovistii spera sa calmeze protestele fanilor care au atacat conducerea dupa demiterea lui Mircea Rednic "M-am intors acasa! Ma bucur ca am revenit la Dinamo, clubul care m-a format ca om si ca sportiv. Pentru mine este o onoare sa reprezint Dinamo, am crescut aici, stiu foarte bine ce inseamna performanta si vreau sa readucem clubul in elita.Nu vreau sa comentez ce s-a intamplat in ultimii ani, dar ii asigur pe toti suporterii ca impreuna cu echipa mea administrativa, cu antrenorii si jucatorii vom face tot ce depinde de noi sa readucem Dinamo acolo unde ne dorim cu totii. Suporterilor nu le cer rabdare, le cer sustinere!", a spus Prunea pentru site-ul oficial al lui Dinamo. Florin Prunea a mai fost director sportiv la Dinamo, dar a condus si cluburi precum Astra Giurgiu si Poli Iasi De altfel, la Poli Iasi el a colaborat cu Eugen Neagoe, noul antrenor al ros-albilor.Totodata, Prunea a fost in trecut si oficial al Federatiei Romane de Fotbal.C.S.