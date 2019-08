Dinamo Bucuresti a convins un fost jucator important sa revina la echipa - presa

Ziare.

Dupa mai multe runde de negocieri, Dinamo l-a convins pe croatul Ante Puljic sa revina la formatia in alb si rosu, dupa cum anunta cei de la TelekomSport TV Fundasul central a recunoscut pe pagina sa de Facebook zilele trecute ca este in negocieri cu clubul roman pentru a se intoarce in Liga 1 El a fost adus la Dinamo de Mircea Rednic in sezonul 2015/2016, prinzand atunci 16 jocuri, marcand chiar un gol in poarta marii rivale FCSB , fiind si capitan in cateva dintre aceste partide.12.000 de euro pe luna va fi salariul lui Puljic la Dinamo, plus o alta suma importanta la instalare."Il asteptam sa vina si sa semneze", a fost reactia lui Florin Prunea , managerul general de la Dinamo, pentru televiziunea mai sus citata.Croatul are o cota de piata in acest moment de 1 milion de euro. El va semna un contract valabil pe un sezon, cu optiune de prelungire pe inca un an.D.A.