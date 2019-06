Dinamo Bucuresti a incasat un gol de la o echipa din liga secunda a Gibraltarului

Ziare.

Dinamo a castigat partida amicala cu FC Bruno's Magpies, o echipa proaspat infiintata, din liga secunda a Gibraltarului, scor 6-1.Montini, Sorescu, Mihaiu, Daniel Popa si Perovic de doua ori au marcat golurile echipei din Romania, care a primit totusi un gol in minutul 69 de la Gomez.Iata cum a evoluat Dinamo, sub comanda lui Neagoe:Sarbul Perovici s-a aflat la primele goluri marcate in tricoul lui Dinamo.In prima partida amicala din acest stagiu, Dinamo a invins campioana din Irlanda de Nord, Linfield, scor 2-0.Urmeaza un meci cu Kilmarnock (Scotia), pe 3 iulie.Citeste si: