Dinamo Bucuresti aduce un capitan al unei formatii din play-off-ul Ligii 1

Ziare.

com

Vorbim despre mijlocasul croat Filip Mrzljak, fostul capitan al Astrei Giurgiu, care a devenit al zecelea transfer din aceasta vara pentru Dinamo, el fiind asteptat sa ajunga duminica seara in cantonamentul trupei lui Eugen Neagoe din Spania, de la Marbella.Croatul are 26 de ani, evolueaza pe postul de mijlocas defensiv. El vine in Stefan cel Mare din postura de jucator liber de contract, dupa ce si-a incheiat actuala intelegere cu Astra Giurgiu , acolo unde a jucat in ultimele doi ani.In sezonul trecut, Mrzljak a bifat 29 de partide in L1 si Cupa Romaniei , marcand si doua goluri Cu Astra Giurgiu, Mrzljak a jucat finala Cupei Romaniei, pierduta cu cei de la FC Viitorul . In CV-ul sau, croatul a mai bifat echipe precum Radnik Sesvete, Lokomotiva Zagreb, Pandurii Targu Jiu.Jucatorul are selectii la nationalele U14, U 15, U 17, U18 si U19 ale Croatiei.Eugen Neagoe a adus urmatorii 10 jucatori pana acum, in aceasta vara, la Dinamo, formatie care in ultimii ani a tot jucat in play-out: Catalin Straton, Kevin Bru, Riccardo Piscitelli, Alexandru Rauta, Andrei Sin, Florin Bejan, Slavko Perovic, Gabriel Moura si Armindo Rodrigues Mendes Furtado Brito.Dinamo Bucuresti are un program infernal in primele 3 etape din Liga 1 , urmand sa dea piept cu Viitorul, U Craiova si CFR Cluj D.A.