Dinamo Bucuresti, cu un pas mai aproape de optimile Ligii Campionilor, dupa o victorie minunata in Portugalia

Ziare.

com

Dinamovistii au invins la limita in Portugalia pe Sporting Lisabona, scor 26-25 si devin favoriti la calificare, avand in vedere ca returul va avea loc in Romania, in Sala Dinamo, duminica pe 1 martie.La pauza, "cainii rosii" aveau un avans oarecum confortabil pe tabela, scor 13-9, dar au ratat mult in ofensiva dupa pauza, iar gazdele au profitat si s-au apropiat tiptil pe tabela.In grupele principale, Dinamo Bucuresti a castigat grupa D, una dificila, in care a trecut de formatii cu nume precum Chekhovskiye Medvedi, Kristianstad, GOG Gudme sau Wisla Plock.Sporting a terminat grupa C preliminara pe locul 2, iar in acest an are loc al doilea duel consecutiv in dubla mansa intre cele doua formatii. Anul trecut, Sporting a castigat la Lisabona cu 32-31, in timp ce la retur, Dinamo a fost din nou infranta la limita, scor 26-27.La Lisabona evolueaza si un roman, e vorba de Vali Ghionea, cel mai bun marcator al gazdelor de sambata, cu 8 goluri.Invingatoarea din aceasta dubla poate da piept in optimi cu PSG , imensa echipa din Franta cu un buget de 17 milioane de euro.Caseta tehnica a partidei:Partida retur va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookSport.