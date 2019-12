Dinamo Bucuresti si-a aflat adversarul din play-off-ul pentru calificarea in optimile Ligii Campionilor

Ziare.

"Cainii rosii" se vor duela din nou cu Sporting Lisabona in aceeasi faza a competitiei precum sezonul trecut. Acest lucru a devenit posibil dupa ce Lisabona a castigat clar cu Savehof, scor 27-20.Dinamo va juca in dubla mansa cu Sporting in luna februarie a anului 2020. Pana atunci insa, dinamovistii mai au de disputat un singur meci in faza grupelor, chiar duminica in deplasare la GOG Gudme, din Danemarca.Este ultimul meci din grupa D, grupa deja castigata de romani, indiferent de rezultatul partidei care va incepe la 17.50.Pentru partida de la Gudme, nu sunt disponibili Kamel Alouini si Saeid Heidarirad.Sporting a invins Savehof, scor 27-20, si a incheiat pe locul secund in Grupa C si va intalni Dinamo in barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. Partidele se vor disputa pe 19 si 23 februarie 2020.Sezonul trecut, lusitanii ne-au invins si tur si retur, scor 32-31 (14-14), plus 27-26 (11-15), scorul general fiind asadar 59-57.